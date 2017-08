Dissimulação do rosto em público já é proibida em 47 comunas através de regulamento

A dissimulação do rosto na via pública já é proibida em 47 comunas do Luxemburgo, segundo dados referentes ao início de 2017.

Nestes casos, a proibição faz-se através do chamado “regulamento de polícia comunal”. Regulamentos que não estão sujeitos à aprovação do Ministério do Interior. As 47 autarquias em questão correspondem a 72,75% da população total do país.

Estes dados figuram no projeto de lei sobre a proibição da dissimulação do rosto em determinados locais públicos. Em causa estão os transportes públicos, escolas, universidade, hospitais e qualquer administração ou serviço público. O desrespeito da lei é punido com uma multa de 25 euros a 250 euros.

O projeto de lei, da autoria do ministro da Justiça Félix Braz, prevê, no entanto, uma exceção: os quartos de clínicas e hospitais, ou seja, em caso de hospitalização será permitido usar burca, por exemplo. Já para os espaços comuns das clínicas e dos hospitais, serão as direções desses estabelecimentos que poderão autorizar, ou não, a dissimulação do rosto.

Redação Latina (Foto: Lusa)