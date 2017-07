Dívida pública subiu para 23% do PIB no primeiro trimestre de 2017 – Eurostat

A dívida pública luxemburguesa subiu para 23% do Produto Interno Bruto (PIB), acescendo a 12,6 mil milhões de euros, no final do primeiro trimestre deste ano.

Segundo o gabinete europeu da estatística (Eurostat), a dívida pública do Luxemburgo aumentou 1,1% na comparação homóloga (21,9% do PIB) e 3% na trimestral (20% do PIB).

Apesar das subidas, o Luxemburgo registou, no primeiro trimestre do ano, a segunda menor dívida no conjunto dos 28 Estados-membros da União Europeia, depois da Estónia (9,2%).

Já os maiores pesos da dívida em relação ao PIB foram observados na Grécia (176,2%), em Itália (134,7%) e em Portugal (130,5%). Além destes três países, outros 15 Estados-membros ultrapassaram o limite de 60% do PIB, no primeiro trimestre de 2017.

