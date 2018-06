Divulgados detalhes sobre projeto de elétrico de alta velocidade entre Esch e capital

Capacidade para transportar entre 20.000 e 30.000 passageiros por dia a uma velocidade de até 100 quilómetros por hora. Eis alguns dos detalhes do projeto do Governo sobre a construção de um elétrico de alta velocidade entre a cidade do Luxemburgo e Esch-sur-Alzette, divulgados hoje pelo ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas.

Para já, tudo não passa de uma ideia, em fase embrionária, baseada nas conclusões de um estudo da empresa franco-alemã TTK, que identificou o meio de transporte ideal para o corredor Esch-Luxemburgo. François Bausch vai agora iniciar conversações com os responsáveis de diferentes comunas, mas caberá ao futuro Governo decidir se avança ou não com o projeto, sendo para isso necessário realizar vários estudos técnicos.

Em traços gerais, o projeto prevê a ligação entre as duas maiores cidades do país a partir de 2035. Segundo as projeções, uma viagem entre Esch e Kirchberg deverá poder ser feita em 35 minutos através da nova linha, que seria construída ao longo da autoestrada A4. Chegando à capital, o elétrico de alta velocidade integraria a rede existente da Luxtram.

Redação Latina