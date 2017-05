Do PDE ao PDI!…

Portugal está no seu melhor! Após ano e meio de governação, a chamada “geringonça” não pára de dar boas notícias aos portugueses. Quer no domínio das finanças, da economia e do bem-estar social, este Governo Socialista, apoiado no Parlamento pela CDU e pelo Bloco de Esquerda, conseguiu inverter a situação do País, tornando-o mais próspero, mais controlado financeiramente e em conformidade com as regras que nos têm sido determinadas pela UE, à qual queremos pertencer, sem a deixarmos de a poder criticar. Mas, se bem que as preocupações económicas e financeiras têm sido alvo de muita atenção pelo Governo, outras preocupações foram constantes, nomeadamente em melhorar as condições de vida das camadas mais desfavorecidas da população, aumentando salários e baixando impostos, diminuindo constantemente o desemprego e tendo a preocupação fundamental em acabar com os empregos precários, responsáveis pela desorientação das camadas mais jovens da população trabalhadora, face ao futuro da sua constituição familiar.

A nova decisão de Bruxelas em decidir que Portugal deve sair do Procedimento de Défice Excessivo (PDE), como consequência dos seus bons resultados económicos e financeiros, veio acelerar a conquista de todo um conjunto de meios materiais, até aqui impedidos pelas regras europeias e pelos mercados financeiros, que permitirão um real relançamento do desenvolvimento da nossa economia, garantindo um País melhor, dentro das regras de bom senso que a situação exige e dos obstáculos que ainda teremos de ultrapassar.

Para espanto de muitos que, no plano interno e externo, duvidavam ou mesmo negavam qualquer hipótese de sucesso para este Governo, a realidade demonstrou até agora que Portugal conseguiu ultrapassar alguns dos maiores desafios que lhe foram impostos pela “troika”, saindo do atoleiro do primado da austeridade em que se encontrava e dando ao povo deste País um nova esperança.

Bem certo que a dívida pública portuguesa, estimada em cerca de 130,4% do PIB nacional, está muito acima dos valores considerados razoáveis pela EU. Esta situação, que depende muito dos juros acumulados dos empréstimos, da nossa capacidade de crescimento económico e actividades ligadas à exportação de bens e serviços e, nomeadamente, do controlo das despesas do Estado, vai durar ainda umas décadas a estabilizar. No entanto, fora do PDE e enquanto o BCE mantiver a sua actual política de compra da dívida soberana, Portugal tem, pela possibilidade de aumentar o investimento produtivo, melhores condições de diminuir essa dívida, desde que continue a manter o rigor das suas políticas financeiras. Também é de esperar que, a uma melhoria económica, o Governo continue a fazer corresponder uma melhoria social, sem ultrapassar os limites de segurança que podem fazer perigar o sucesso económico.

Se até agora e depois de um ponto de partida tão doloroso, não tem havido motivos para duvidar da eficácia desta governação, parece pouco provável que, em muito melhores condições, o Pais derrape para um passado a que ninguém quer voltar.

Essa é agora a ameaça da oposição! Acabado o discurso do “desastre nacional”, do “vem aí o Diabo” e do arrazoado de disparates sem conteúdo, com que a oposição tem brindado o actual Governo desde o seu inicio, sem apresentar alternativas sólidas que não fossem o continuar da austeridade até sufocar a população, a oposição, pelo

descrédito da sua narrativa, face à realidade dos factos, começa a modificar os seus slogans, admitindo que a actual situação do País é boa!?? No entanto consideram que com tantas vitórias no plano politico e económico-financeiro, o Governo está a “embandeirar em arco” e a deixar-se conduzir pela vaidade, colocando em risco os resultados obtidos, que só foram possíveis pelo trabalho desenvolvido pelo anterior governo!???

Tal como antes, quando enfatizavam a catástrofe iminente, custa a acreditar que esta oposição continue a considerar os portugueses ingénuos ao ponto de aceitar o seu novo discurso. É evidente que uma oposição existe para se opor, mas é igualmente verdade que não o pode fazer com base numa argumentação que a ninguém convence.

Ao admitir que o País está melhor, deviam pedir desculpa pelo que antes afirmaram. Depois de acusarem o actual Governo de ter arrasado todas as reformas que foram feitas pelo anterior, como podem dizer agora que, a boa situação que se vive, é resultado da anterior governação??…

De contradição em contradição, a oposição demonstra estar a sofrer de um PDI (Processo de Deterioração Interna, na sua versão mais conveniente…) que corre o risco de se agudizar nas próximas eleições autárquicas, culminando com uma célebre frase do líder da oposição, de há uns meses atrás: “Se a estratégia do Governo resultar, defenderei o voto no PS, no BE e no PC”!

Como diz o povo… “Guardado está o bocado para quem o há-de comer”!

Luis Barreira, ex-Director-Geral da Rádio Latina e Publilatina, fundador da CCILL, CCPL e colaborador de vários jornais das comunidades portuguesas