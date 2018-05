Doação de órgãos: Coordenador nacional lembra que morte cerebral é irreversível (C/ÁUDIO)

O estado de morte cerebral, ou encefálica, é irreversível. É o coordenador do serviço nacional de doação de órgãos, Jorge Sousa, que o lembra, numa entrevista à Rádio Latina sobre a doação de órgãos, que pode ser feita a partir do momento em que é declarada a morte cerebral do potencial dador.

Numa altura em que o número de dadores continua a estar longe de dar vazão às listas de espera, Jorge Sousa diz que ainda há muitas ideias pré-concebidas sobre a morte encefálica, nomeadamente a esperança de que o doente venha a recuperar, o que acaba por impossibilitar os transplantes. Jorge Sousa alerta, no entanto, que, nestes casos, chegou o momento em que a medicina já não pode fazer nada.

A falta de informação surge assim como uma das explicações para a resistência quanto à doação de órgãos. Isto nos casos em que o doente não expressou, em vida, a sua posição sobre a matéria. Para que não tenham de ser os familiares a tomar a decisão, existe no Luxemburgo o cartão de dador (‘passeport de vie’, em francês), que permite a qualquer residente declarar se é, ou não, dador de órgãos.

Jorge Sousa, que é também enfermeiro-anestesista no Centro Hospitalar do Luxemburgo, lembra ainda que, caso não haja uma declaração contra, a lei em vigor estipula que todos nós somos dadores. No entanto, na hora H é a a vontade dos familiares que prevalece.

Note-se que o Luxemburgo tem, em média, todos os anos, cerca de 65 a 70 pessoas em lista de espera para um transplante.

Para obter o cartão de dador, basta enviar um pedido à Luxembourg Transplant ou ao Ministério da Saúde.

