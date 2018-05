Doação de órgãos: Jorge de Sousa viu apenas seis cartões de dador em 19 anos (C/ÁUDIO)

Durante os 19 anos em que Jorge de Sousa tem estado à frente do serviço nacional de doação de órgãos, apenas seis potenciais dadores tinham o cartão de dador.

O número é claramente insuficiente e mostra que há ainda muito trabalho de sensibilização pela frente.

Mas a situação poderá estar prestes a mudar. Desde que o Ministério da Saúde e a Luxembourg-Transplant divulgaram, na semana passada, uma sondagem sobre a posição dos residentes em relação à doação de órgãos, os pedidos de cartões têm aumentado. Jorge de Sousa disse à Rádio Latina que têm sido cerca de 30 por dia.

O cartão do dador, o chamado “Passeport de Vie”, em francês, serve para o titular assinalar se é, ou não, dador, facilitando assim a vida a familiares e médicos, já que, nestas situações, todos os segundos contam.

Jorge de Sousa, que é também enfermeiro-anestesista no Centro Hospitalar do Luxemburgo, apela às pessoas para que reflitam sobre o assunto e tomem uma decisão. E pede ainda para que se coloquem no lugar de quem precisa de um órgão.

O apelo de Jorge de Sousa, coordenador do serviço nacional de doação de órgãos.

Redação Latina