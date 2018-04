A doação de órgãos no Luxemburgo salvou 32 vidas em 2017, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Embora haja ainda muito trabalho pela frente, o ministério considera que as campanhas de informação levadas a cabo em colaboração com a associação Luxembourg Transplant estão a surtir efeito. Facto é que no ano passado o país teve nove dadores, o triplo do número registado em 2016.

De acordo com o ministério liderado por Lydia Mutsch, foram transplantados, em 2017, 14 rins, dois corações, seis pulmões e 10 fígados, que permitiram salvar a vida de 32 pacientes.

Mesmo assim, o número de dadores continua a ser largamente insuficiente face à procura. Todos os anos contam-se cerca de 65 pessoas nas listas de espera para um transplante,no Luxemburgo.

Uma das ferramentas existentes para facilitar a doação de órgãos diz respeito ao chamado “Passeport de Vie”, que permite ao titular tomar uma decisão sobre esta questão em caso de morte cerebral declarada. Este é um passo fundamental, que não só facilita o trabalho das equipas médicas, como também poupa os familiares e amigos de uma pesada carga emocional numa situação difícil e por vezes inesperada.

Além do cartão de dador – disponível também através da aplicação móvel “Passeport de Vie” –, a digitalização do sistema de saúde, nomeadamente o chamado Dossiê de Cuidados Partilhados (“Dossier des Soins Partagés” (DSP), em francês), também permite assinalar a decisão a favor ou contra a doação de órgãos.

Redação Latina