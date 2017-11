Doctena compra austríaca Mednanny e supera barreira dos 10.000 médicos

O serviço online de marcação de consultas Doctena comprou a plataforma austríaca Mednanny.com, ultrapassando assim a barreira dos 10.000 médicos registados no site.

Segundo um artigo publicado hoje no site da Silicon Luxembourg, a aquisição do grupo austríaco, o maior do género no país, permite à Doctena consolidar a sua posição enquanto líder europeu na marcação de consultas na Internet, com presenças na Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

A Mednanny é a quinta plataforma a ser adquirida pela Doctena, em apenas dois anos.

Ainda em novembro do ano passado, a empresa luxemburguesa, fundada em 2013, anunciou a compra da Doxter, o maior grupo alemão do sector.

Redação Latina (Foto: doctena.lu)