O Luxemburgo registou 9 936 óbitos em 2015, mais 3,5% face ao ano anterior, segundo estatísticas do Ministério da Saúde hoje divulgadas.

Mais de metade das mortes (58,4%) devem-se a doenças cardiovasculares (30%) e ao cancro (28,2%).

As doenças do aparelho respiratório são a terceira causa de mortalidade no Luxemburgo. Foram responsáveis por 8,2% das mortes em 2015.

Redação Latina