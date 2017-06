Doenças raras ganham novo destaque no Luxemburgo

A reunião serviu para dar um novo impulso ao plano nacional para os próximos cinco anos (2018-2022), elaborado por quatro grupos de trabalho.

O plano deve apresentado ao ministro da Saúde, no final de 2017, e está focado em quarto eixos fundamentais:

-o sistema de cuidados de saúde e do acolhimento de pacientes,

-a criação de uma plataforma virtual de informação,

-a codificação, o registo e a investigação sobre as doenças raras e

-os serviços sociais.

As doenças raras têm uma prevalência inferior a um caso por 2 000 habitantes mas a verdade é que há, atualmente, 6 000 a 7 00 doenças raras, identificadas graças às novas tecnologias de análise genética, aos testes bioquímicos e aos diagnósticos.

Há cerca de 30 milhões de europeus afetados por estas doenças. No Luxemburgo são cerca de 30 000.

As pessoas que sofrem de doenças raras são confrontadas, frequentemente, com vários problemas, nomeadamente a dificuldade de aceder aos diagnósticos e a falta de conhecimentos científicos, de tratamento, de terapias adequadas e de apoio psicosocial. Além disso os tratamentos são caros e as consequências sociais significativas (isolamento, problemas escolares e diminuição das escolhas profissionais).

O plano nacional, onde colaboram várias organizações do sector da saúde, vai seguir as recomendações do projeto europeu para o desenvolvimento dos planos nacionais das doenças raras (Europlan).

Redação Latina