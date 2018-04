Doenças raras: Maioria das pessoas que contacta a ALAN procura “apoio emocional” (C/ÁUDIO)

Cerca de 64% dos doentes que contactam a associação das pessoas com doenças raras, a ALAN, fazem-no em busca de apoio emocional. Este é um dos dados revelados no relatório anual do organismo, fundado em 1998. O trabalho dos especialistas da instituição passa por oferecer um serviço que melhore a qualidade de vida dos doentes, como referiu à Rádio Latina Marc Ries, diretor da ALAN.

No ano passado, o serviço de consultas da organização deu 1.394 consultas socioterapêuticas. Além de a esmagadora maioria das doenças raras não ter cura, os doentes veem-se ainda confrontados com outro transtorno: a demora do diagnóstico. Um diagnóstico correto dura em média cerca de cinco a sete anos, podendo mesmo chegar aos 12.

No ano em que assinala os seus 20 anos, a ALAN vai finalmente assistir este à implementação do primeiro plano nacional de apoio às pessoas com patologias raras. O principal objetivo consiste em assegurar aos doentes o acesso aos cuidados de saúde, bem como diagnósticos adequados e tratamentos de qualidade.

Com o plano nacional, o Executivo quer também que os pacientes vítimas de doenças raras tenham os mesmo direitos em matéria de seguro-doença e seguro-dependência.

Entende-se por doença rara uma patologia que afete menos de cinco em 10.000 pessoas. Atualmente, estão identificadas 7.000. Por cá, afetam 30.000 pessoas.

