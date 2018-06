Mais de dois mil luxemburgueses vivem na Suíça

As relações bilaterais entre o Luxemburgo e a Suíça estão bem e recomendam-se. Esta foi a principal mensagem que saiu do encontro desta manhã entre primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o Presidente suíço, Alain Berset, que efetuou uma visita de trabalho relâmpago ao grão-ducado.

O centenário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países foi celebrado no ano passado, lembrou Xavier Bettel, acrescentando que vivem atualmente na Suíça mais de dois mil luxemburgueses, dos quais cerca de um quarto são estudantes que frequentam as universidades daquele país.

Para o líder do Governo luxemburguês “a qualidade das relações bilaterais explica-se pela proximidade geográfica mas também pela diversidade linguística que os dois países têm em comum”.

A Suíça tal como o grão-ducado é um país multilingue.

Redação Latina (Foto: SIP / Charles Caratini)