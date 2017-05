Mais de dois mil professores inscritos na formação para lecionar disciplina “Vida e Sociedade”

Cerca de 2.500 professores inscreveram-se na formação exigida no âmbito do ensino da nova disciplina “Vida e Sociedade”, que substitui as aulas de religião no ensino público. O número foi revelado hoje aos deputados da comissão parlamentar da educação pelo ministro da tutela, Claude Meisch, para quem o programa está a ser um “sucesso”.

A formação de iniciação destinada aos docentes, que tem uma duração de 16 horas, arrancou no ano passado e é coordenada pelo Instituto de Formação Contínua da Educação Nacional (IFEN).

A nova aula começou a ser lecionada no ensino secundário e secundário técnico neste ano letivo. Os alunos do ensino fundamental vão começar a seguir a nova disciplina no ano letivo 2017/2018.

O projeto de lei sobre a implementação da nova disciplina nas escolas primárias foi discutido esta quarta-feira em sede de comissão parlamentar, com o deputado liberal Dex Delles a ser nomeado relator do texto.

Recorde-se que o Estado deverá empregar alguns dos cerca de 140 professores do ensino fundamental atualmente contratados pelo arcebispado e que até aqui davam as aulas de religião. Essa transferência, que é alvo de um projeto de lei à parte, será discutido nas próximas semanas em comissão.

Redação Latina