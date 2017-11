Dois mortos em acidentes ferroviários

Duas pessoas terão morrido esta manhã na sequência de acidentes ferroviários, na Alemanha e no Luxemburgo.

De acordo com a edição online do jornal Luxemburger Wort, uma pessoa foi colhida por um comboio perto de Zoufgten, no Luxemburgo, enquanto outra perdeu a vida, pelas mesmas razões, perto da gare da cidade alemã de Trier.

Esta manhã, os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) já tinham feito saber que dois acidentes estavam a condicionar a circulação entre Betemburgo e Thionville e entre Trier e Wasserbilig. Os CFL acrescentavam apenas que, em ambos os casos, se tratava de um “acidente envolvendo uma pessoa”.

Os CFL indicam agora no seu site que a circulação está progressivamente a voltar à normalidade, sendo no entanto possível que alguns comboios registem atrasos ou sejam cancelados.

