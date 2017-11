Dormidas de turistas japoneses crescem 5,7% por ano desde 2012

O número de dormidas de turistas japoneses no Luxemburgo não tem parado de crescer nos últimos anos. Entre 2012 e 2016 que as dormidas de turistas nipónicos têm aumentado 5,7% por ano.

O dado foi revelado esta terça-feira pelo Ministério da Economia, à margem da visita de Estado do Grão-Duque Henri ao Japão, que visa o reforço das relações bilaterais, nomeadamente em matéria de turismo.

À imagem de outros gigantes como a China e os Estados Unidos, o Japão constitui um dos mercados longínquos prioritários para o Governo no que diz respeito à promoção do turismo luxemburguês ‘lá fora’.

Para isso, o Ministério da Economia e a agência de promoção do turismo nacional Luxembourg for Tourism (LFT), que integram a delegação luxemburguesa desde ontem no Japão, estiveram reunidos com cerca de 60 operadores turísticos e agências de viagens nipónicas no âmbito do “workshop turismo”. O objetivo é convencer operadores e agências a incluir o grão-ducado nos seus programas e pacotes de viagens.

Outro dos passos nesse sentido diz respeito à inauguração de um pop-up café em Tóquio. O ‘Luxembourg Café’ é um espaço temporário, que até 17 de dezembro vai promover o Luxemburgo enquanto destino turístico. Ao longo do dia de hoje, o estabelecimento vai acolher uma das mais importantes agências de viagens do Japão, a World Air-Sea Service, bem como inúmeros bloggers de renome.

A delegação luxemburguesa que viajou ontem para o país asiático inclui ainda a Princesa Alexandra e vários membros do Governo, dos quais o o vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Étienne Schneider. A visita de Estado do Grão-Duque ao Japão termina na quarta-feira.

Redação Latina