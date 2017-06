Depois dos ataques de Manchester Ariana Grande pensa em casar

Ariana Grande e o namorado Mac Miller estão a preparar-se para casar.

De acordo com a [publicação] In Touch Weekly, a cantora terá ficado mais sensível com a tragédia de Manchester – tendo tido uma forte influência na tomada de decisão – e decidiu oficializar a relação.

“O ataque mudou a visão de Ariana sobre a vida. Ela aprendeu que o que importa são as pessoas como lhe importa o [namorado] Mac. Ela não tem dúvidas de que ele é o homem com quem ela deve estar”, revelou a fonte àquela publicação citada pelo Notícias ao Minuto.