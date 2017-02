Drake descarrega em Kanye West em entrevista

Drake não gostou e, durante entrevista em programa de rádio, criticou Kanye West pelo que este disse, no ano passado.

No decorrer de uma entrevista no programa de rádio que detém na Beats 1, e segundo a Blitz, Drake afirmou: “Metade das vezes, nem sei ao certo ao que é que [Kanye] se refere”, acrescentando que Kanye lhe está “a c**** em cima”.

Era suposto Kanye ter colaborado em Views, o seu último álbum, na companhia de Jay-Z, uma vez que os dois rappers iriam cantar alguns versos em “Pop Style”, mas Drake acabou por retirá-los da versão final. “Sei que ele ficou bastante chateado [por tê-lo cortado], porque estávamos a trabalhar juntos e ele queria aparecer no disco”, disse.

Drake arriscou especular que, muito provavelmente, tenho sido este episódio que tenha levado West a afirmar, durante um concerto em novembro, que [o tema] “For Free” da autoria de Drake e de DJ Khaled, era “tocada demasiadas vezes” na rádio.

“Fui de um projeto com ele, a ele a c****-me em cima e do DJ Khaled, publicamente, porque [a nossa música] está na rádio. Quando ouço isso tento distanciar-me e continuo a fazer as minhas cenas”, explicou.

Ouça a entrevista, na íntegra, em baixo.

(Foto: GQ)