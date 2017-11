Mais de duas mil pessoas no Centro de Retenção desde 2011

O Centro de Retenção de requerentes de asilo já acolheu mais de duas mil pessoas desde a sua abertura. Em causa está o centro situado no Findel, destinado aos requerentes de asilo em situação ilegal no Luxemburgo, e que aguardam o repatriamento para o país de origem.

De acordo com o primeiro relatório sobre o funcionamento da estrutura, apresentado em sede de comissão parlamentar, foram contabilizadas 2.070 pessoas, entre setembro de 2011 e dia 1 de julho deste ano. Em média, os migrantes ficam no centro 59 dias.

Questionados pelos deputados, os responsáveis pela instituição adiantaram que, em relação às pessoas ou famílias com menores, a duração da estadia ronda os 3,16 dias. Perguntas dos deputados que surgem na sequência da nova lei, adotada em fevereiro deste ano, que aumentou de 72 horas para sete dias o período de retenção dos requerentes de asilo.

O relatório sobre o Centro de Retenção revela também que, durante os seis anos de funcionamento, foram aplicadas 70 sanções disciplinares. Nos últimos anos 17 pessoas fugiram da instituição, sete das quais foram detidas. Porém, desde o reforço das medidas de segurança do centro, em 2015, que não há registo de tentativas de fuga.

Quanto às infraestruturas, o documento especifica que o centro tem capacidade suficiente para acolher os requerentes de proteção internacional que se encontram em situação ilegal no país. São, no total, 14 quartos para mulheres e famílias e 46 para homens, já que a maior parte dos utentes são jovens do sexo masculino. Cerca de 80% dos ocupantes têm antecedentes criminais.

A equipa de serviço do Centro de Retenção do Findel é composta por 42 pessoas, responsáveis pelo enquadramento de cerca de 40 requerentes de asilo.

