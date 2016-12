Duplo CD de Mísia editado internacionalmente

O mais recente álbum de Mísia, o duplo CD “Do Primeiro Fado ao Último Tango”, que reúne 40 canções que Mísia escolheu, sendo uma proposta de síntese de carreira, “fruto do reconhecimento internacional da sua brilhante carreira, foi editado em vários países europeus”, anunciou a sua discográfica.

Do duplo CD constam temas como “Fado Advinha”, “Liberdades Poéticas”, “Paixões Diagonais”, “Que Será”, com Adriana Calcanhoto, “Não me Chamem pelo Nome”, “María la portuguesa”, com Martirio, “You soy María”, “Unicórnio”, “Fogo preso”, “Ciúmes de um Coração Operário”, “Valsa das Sombras”, “Canção de Alcipe” e “Vivendo sem Mim”, entre outros.

Itália, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Áustria, Suíça e Reino Unido, são os países onde o álbum foi editado, “estando previsto a sua edição na América Latina e Brasil no início de 2017”.

Fonte: Lusa / Imagem promocional: CB Aragao