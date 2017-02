Duração do trabalho semanal em destaque no Parlamento

A redução, ou não, da duração da semana de trabalho vai estar em destaque na próxima quarta-feira, na Câmara dos Deputados. Este é um dos pontos da agenda da semana parlamentar. O Parlamento volta ao trabalho na segunda-feira depois das férias de Carnaval.

Os ministros da Economia e do Trabalho, Étienne Schneider e Nicolas Schmit, vão ser ouvidos sobre a matéria em sede de comissão parlamentar, a pedido do Partido Cristão Social (CSV).

A questão veio recentemente a debate depois de o ministro da Economia ter afirmado que a eventual redução das horas de trabalho merece uma reflexão.

Entretanto, o primeiro-ministro já fez saber que uma alteração nesse sentido não está nos planos do Governo.

Na receção de Ano Novo da Federação dos Industriais do Luxemburgo (FEDIL), em janeiro, Xavier Bettel sublinhou que não concorda com uma redução, para 35 horas semanais. Afirmações que vieram tranquilizar os patrões.

O líder do Governo afirmou também, na altura, que “o ministro do Trabalho [Nicolas Schmit] ainda tentou chegar a um acordo com os parceiros sociais, mas que finalmente o seu Executivo optou por uma solução que respeite as necessidades das empresas e dos trabalhadores.

