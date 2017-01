A economia luxemburguesa deverá crescer 3,9% este ano e em 2018, segundo projeções do Banco Central Luxemburgo (BCL).

No Boletim Económico, divulgado esta sexta-feira, o regulador bancário prevê, igualmente, um aumento gradual da inflação nos próximo três anos, entre 1,7% em 2017 e 2% em 2019.

Quanto às estimativas para as finanças públicas, o BCL aponta para um défice de -0,1% do PIB no final deste ano.

Redação Latina