Economia e finanças são as áreas preferidas de 20% dos estudantes do Luxemburgo

Cerca de 20% dos estudantes universitários do Luxemburgo optam por cursos nas áreas da economia e finanças. A seguir, aparecem os cursos de medicina e outras profissões da saúde, que atraem 15% dos cerca de 30 mil estudantes inscritos no Centro de Documentação e Informação sobre o Ensino Superior (CEDIES).

As estatísticas, que têm como base os dados referentes aos anos anteriores, foram reveladas pelo ministro-adjunto do Ensino Superior, a pedido do deputado André Bauler (DP).

Segundo Marc Hansen, os cursos nas áreas do ensino, direito, engenharia, letras e ciências são procurados por 5% a 10% dos estudantes registados no CEDIES. Nenhuma das outras áreas ultrapassa a barreira dos 5%.

O ministro-adjunto do Ensino Superior sublinha que estes são dados referentes aos anos anteriores e que novas estatísticas deverão ser apresentadas no arranque do próximo ano letivo.

Redação Latina