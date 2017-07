Ecrãs gigantes em Dudelange e na capital para ver Muller em Wimbledon

As comunas da cidade do Luxemburgo e de Dudelange vão instalar ecrãs gigantes para a população ver jogar Gilles Muller no torneio de Wimbledon.

O melhor tenista luxemburguês de todos os tempos eliminou ontem, surpreendentemente, o número dois mundial, o espanhol Rafael Nadal, após uma longa maratona de 4 horas e 47 minutos.

Muller impôs-se no quinto e último ‘set’, por 15-13, depois de ter vencido os dois primeiros e perdido o terceiro e o quarto (6-3, 6-4, 3-6, 4-6 e 15-13).

Gilles Muller ou ‘Mulles’, alcunha pela qual é conhecido, é o atual vigésimo sexto melhor tenista do mundo.

Aos 34 anos vive um dos melhores momentos da sua carreira de 15 anos no circuito profissional.

Em janeiro último conquistou o seu primeiro título ATP. Foi o primeiro tenista luxemburguês a levantar a troféu no torneio australiano de Sidney.

Muller disputa esta quarta-feira em Londres os quartos de final de Wimbledon, o terceiro torneio do ‘Grand Slam’ da temporada, frente ao croata Marin Cilic, o sexto melhor jogador da hierarquia mundial.

Os responsáveis comunais de Dudelange e da capital garantem que os ecrãs gigantes estão operacionais para os populares assistirem ao duelo.

A cidade do Luxemburgo ainda não definiu o local exato onde o ecrã gigante vai ser instalado mas sabe-se que será na praça Guillaume II ou na de Armes, prometendo dar conta do sítio num comunicado posterior.

No caso de Dudelange, o ecrã gigante vai ser instalado na praça “Hôtel de Ville”, ou seja, em frente ao edifício comunal.

Redação Latina (foto: AFP)