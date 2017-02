Ed Goedert diz que festival do automóvel 2017 foi “excelente” (C/ÁUDIO)

O presidente da Associação dos Distribuidores Automóveis Luxemburgueses (ADAL) está satisfeito com a edição 2017 do Festival do Automóvel.

À Rádio Latina, Ed Goedert qualificou de “excelente” o certame que terminou há uma semana.

A procura por veículos a gasóleo continua a ser importante. Já os veículos elétricos atraem cada vez mais compradores.

Mais de 90 garagistas e concessionários participaram no Festival do Automóvel que durou 10 dias e terminou no dia 6 deste mês.

O certame é organizado anualmente pela Federação dos Garagistas do Grão-Ducado do Luxemburgo (FEGARLUX) e pela Associação dos Distribuidores Automóveis Luxemburgueses (ADAL).

Redação Latina