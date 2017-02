Ed Sheeran excluído da sua própria festa

Embora o britânico Ed Sheeran tenha sido um dos músicos a atuar na cerimónia dos Grammy, no passado domingo, foi impedido de entrar na festa organizada pela sua própria editora.

Segundo o TMZ, Ed Sheeran apresentou-se à entrada dos Milk Studios, em Los Angeles, depois do evento e, quando se preparava para entrar, foi barrado pelos seguranças.

Com esta, já é a quarta vez, consecutiva, que Ed Sheeran não consegue ir à festa de encerramento dos Prémios Grammy.

“É uma daquelas festas em que estão quatro músicos e tudo o resto são pessoas de Los Angeles que nem sequer foram aos Grammys e queriam apenas uma festa onde pudessem ir”, afirmou o britânico, citado pela Blitz.

Aparentemente, Ed Sheeran nãofoi o único a ser rejeitado da festa exclusiva, já que o vencedor do Óscar Adrien Brody e o DJ Pete Tong também fazem parte da lista de estrelas deixadas de fora da festa de comemoração.

De relembrar que Sheeran regressou em força ao panorama musical com o lançamento de dois novos singles: “Castle On The Hill”, e “Shape of You”, ambos de apresentação do seu próximo álbum de estúdio “÷”; Pode ouvir os dois temas em baixo: