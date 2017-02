Ed Sheeran lança single “How Would You Feel (Paen)”

Ed Sheeran lançou na passada sexta-feira uma nova música intitulada “How Would You Feel (Paen)”.

Definida como um tema de promoção do seu novo álbum “Divide” cujo lançamento está marcado para o dia 3 de março, o cantor britânico decidiu lançá-la no dia do seu aniversário, no passado dia 17 de fevereiro.

Dos singles de apresentação ao novo disco já divulgados, “How Would You Feel (Paen)” – que pode ouvir mais abaixo – é a mais romântica e lenta.Pode recordar também mais abaixo “Shape of You” e “Castle On The Hill”.