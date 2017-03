Com o álbum prestes a sair, Ed Sheeran apresenta mais um single. É a vez de “Eraser” fazer as honras.

Todo o material que vem sendo divulgado pelo cantor britânico fará parte o seu disco “Divide”.

Para já, são conhecidas “Shape Of You”, “Castle On The Hill”, “How Would You Feel (Paen)”, além de alguns remixes. Agora “Eraser”: No total, o álbum terá 12 canções.

Assista em baixo: