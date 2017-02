Ed Sheeran: “Russell Crowe e eu adoramos ir beber uns copos”

Ao que parece, o cantor Ed Sheeran e o ator Russell Crowe tornaram-se bons amigos, saindo regularmente para “ir beber uns copos”.

Acredita-se que os dois se conheceram em fevereiro de 2015 quando a estrela de Hollywood entregou o prémio de “Álbum do Ano” a Ed Sheeran nos Brit Awards, no momento da cerimónia que apresentava.

Recentemente, o cantor, de 25 anos, reconheceu, em entrevista a uma rádio australiana, que ele e o ator saiam frequentemente juntos: “eu comecei a sair com o Russell Crowe porque ele adora ficar bêbado e eu adoro ficar bêbado também”.

Ed admitiu que, depois de receber o prémios das mãos de Crowe, Sheeran pediu, nos bastidores, para ir conhecer o “Gladiador” peso-pesado de Hollywood. Disse, a rir: “Eu realmente queria era citar o Gladiador”, aproveitando para fazer uma imitação de Russell no papel de vencedor dos Óscares.

Crowe assistiu, em dezembro de 2015, a um concerto de Ed sobre o qual fez um tweet “@edsheeran na chuva! Que grande espetáculo!”. O ator, pai de dois filhos, também fez uma aparição no espetáculo de Ed no Sydney Opera House noutra ocasião.

O cantor falou ainda da sua relação com a sua namorada, Cherry Seaborn, durante a entrevista, admitindo que a sua relação está cada vez a ficar mais séria. “Ela vive a uns quilómetros de mim apenas, de onde eu cresci, e estamos agora a viver juntos”, disse. “Sinto-me muito bem com a ideia de passar o resto da minha vida com a minha namorada”, concluiu.