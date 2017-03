Ed Sheeran tornou-se o rei do Spotify

O britânico Ed Sheeran tornou-se num verdadeiro fenómeno da atualidade.

O recém lançado disco Divide – o terceiro do cantor -, mobilizou uma das mais importantes e gigantes plataformas de streaming do mundo. Segundo relatório oficial do canal, Ed Sheeran conseguiu ter todas as músicas do ábum – todas – no topo da tabela; E todas entre as primeiras 20 posições.

Divide entrou diretamente para o topo fazendo descer hits como “Something Just Like This” da dupla The Chainsmokers e Coldplay. Ao olhar para o topo da tabela do canal, parece que estamos a olhar para o álbum do músico.

Siga esta ligação para ouvir Divide, o disco completo de Ed Sheeran aqui

Ed Sheeran é o Rei do Spotify

Na passada sexta-feira (03/03), quando saiu Divide, Sheeran ultrapassou The Weeknd que até então detinha o recorde do artista com mais visualizações e reproduções de um álbum no próprio dia de lançamento.

Ao todo, somam-se 68 milhões de reproduções de Sheeran contra as 40 milhões de The Weeknd, quando lançou Starboy, em novembro último.

Esta já não é a primeira vez que Ed Sheeran faz história no Spotify, relembra a publicação tenhomaisdiscosqueamigos: o êxito “Thinking Out Loud” colocou-o como o primeiro artista a ter 500 milhões de reproduções numa única música.

Siga esta ligação para ouvir Divide, o disco completo de Ed Sheeran aqui

Curioso que “Shape of You” era o single que detinha o recorde do maior número de reproduções num só dia, mas foi ultrapassado pelo próprio. A mesma música, no dia de lançamento de Divide, foi ouvida mais de 10 milhões de vezes,

Mais um recorde para terminar: Ed Sheeran mantém-se o artista mais ouvido no Spotify de sempre, com quase 50 milhões de ouvintes por mês.