Edifício Jean Monnet II vai custar mais de 520 milhões de euros

Um edifício de sete andares e uma torre de 23. Está lançada a primeira pedra do futuro Jean Monnet II, em Kirchberg. Um projeto orçado em 526,3 milhões de euros.

O complexo de imóveis Jean Monnet II vai ficar situado no bairro de Kirchberg e vai albergar a maioria dos serviços da Comissão Europeia no grão-ducado. Segundo númerod do Governo, o futuro edifício vai acolher 3.600 trabalhadores.

À margem da cerimónia do arranque das obras, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, sublinhou que o projeto vem também confirmar a posição da cidade do Luxemburgo enquanto “capital europeia” do Executivo comunitário.

O Jean Monnet II será edificado em duas fases. A primeira, que passa pela construção do edifício de sete andares, deverá ficar concluída no final de fevereiro de 2023. A torre deverá estar pronta um ano depois.

O projeto foi desenhado pelo escritório de arquitetos alemão KSP Jürgen Engel, ao passo que a obra será executada pela empresa luxemburguesa Secolux. Uma escolha que, segundo o ministro das Infraestruturas, François Bausch, é “um perfeito exemplo da colaboração europeia”.

Redação Latina