Educação custa mais de mil milhões de euros ao Estado e às comunas

O Estado luxemburguês e as 106 comunas do país gastam mais de mil milhões de euros com o financiamento do sistema escolar. Mais de 70% das despesas prendem-se com os salários dos professores.

O último balanço financeiro, relativo a 2014, foi agora revelado pelo Insituto Nacional da Estatística (STATEC).

Concluiu-se, neste relatório, que a população escolar era composta por 100 527 alunos. Este número já se refere a um período mais recente, ou seja, ao ano letivo 2015/2016.

Nesse ano letivo, a taxa de sucesso escolar foi de 85,7% na secção C (ciências naturais e matemática), crescendo até 95,1% na secção E (artes plásticas).

Redação Latina