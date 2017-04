Éimaischen e Péckvillercher são pontos altos da Páscoa luxemburguesa

O centro histórico da cidade do Luxemburgo e a localidade de Nospelt vão registar uma colorida animação popular, na próxima segunda-feira (feriado de Páscoa), graças ao mercado tradicional Éimaischen.

O mercado, instalado nas imediações do Palácio Grão-Ducal e nas ruas adjacentes, atrai anualmente milhares de pessoas.

Os Péckvillercher, apitos de barro ou cerâmica em forma de pássaro, são os grandes reis da festa.

O primeiro mercado Éimaischen remonta a abril de 1827 mas a I Guerra Mundial interrompeu a tradição por alguns anos.

O mercado popular começou também a ser organizado na localidade de Nospelt, em 1957.

Já no domingo, e honrando a tradição do Bretzel, as mulheres devem oferecer um ovo, de preferência de chocolate, aos homens que, por sua vez, as presentearam com o doce tradicional, no chamado Domingo do Bretzel.

Esta troca de presentes simboliza o amor correspondido.

