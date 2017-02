Este vídeo amador, divulgado pelo jornal The Sun, mostra uma turista a acariciar um elefante num rio na Tailândia.

O momento que tudo tinha para ser descontraído acabou por se transformar num episódio violento já que, sem motivo aparente, o elefante não terá gostado da abordagem da mulher acabando por atirá-la para longe, empurrando-a com uma das suas presas (dentes).

Apesar da violência do movimento do elefante, o jornal The Sun garante que a mulher não sofreu ferimentos de maior gravidade.