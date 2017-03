Um grupo de turistas irlandeses foi surpreendido por um elefante mais temperamental.

Durante um Safari, na África do Sul, cerca de cinco turistas passeavam de jeep no Parque Nacional Kruger quando quase foram atacados por um elefante macho.

Um dos turistas estava a gravar um vídeo quando foram surpreendidos com a mudança de atitude do animal face à sua presença, pelo que graças à reação rápida do condutor conseguiram evitar qualquer tipo de contacto.

Veja o vídeo em baixo: