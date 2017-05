Eleições para a Câmara dos Assalariados deverão acontecer em fevereiro ou março de 2019

As próximas eleições para a Câmara dos Assalariados, agendadas para novembro de 2018, deverão ser adiadas para fevereiro ou março do ano seguinte.

O projeto de lei sobre a matéria já recebeu luz verde por parte do Conselho de Ministros. A alteração visa evitar que as eleições sociais coincidam com o período eleitoral das legislativas, que se realizam em outubro do próximo ano.

O projeto de lei agora aprovado pelo Conselho de Ministros estipula um período de dois meses durante o qual poderão ser realizadas eleições para a Câmara dos Assalariados. O objetivo é evitar que o escrutínio calhe em período de férias escolares, por exemplo.

Redação Latina