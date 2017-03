Eleições comunais: Serge Wilmes é cabeça de lista do CSV na capital

O deputado Serge Wilmes, de 34 anos, lidera a lista do Partido Cristão Social (CSV) na capital do país, para as eleições comunais de 8 de outubro.

Serge Wilmes é historiador, deputado e presidente da seção local do CSV na cidade do Luxemburgo.

O maior partido da oposição considera que a lista de 27 candidatos reflete um “equilíbrio entre a renovação e a experiência” e tem uma média de 44 anos de idade.

O partido conservador foi relegado para a oposição, na capital, há mais de uma década, após a emergência da coligação entre liberais (DP) e Verdes (Déi Gréng).

A professora lusodescendente Isabel Wiseler Lima, 55 anos, integra, novamente, a lista dos cristãos-sociais.

