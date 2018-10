Eleições legislativas: Coligação governamental pode continuar

A coligação governamental pode manter-se depois dos resultados registados nas eleições legislativas deste domingo. Numa noite em que a surpresa foi o Partido Pirata que conseguiu acesso à Câmara dos Deputados com dois representantes, o CSV elege 21 deputados (menos dois do que em 2013), seguindo-se o DP com 12 (perde um), LSAP com 10 (menos três representantes), Déi Gréng com nove (mais três na comparação com 2013), ADR com quatro (mais um) e o déi Lénk que mantém os dois deputados eleitos há cinco anos.