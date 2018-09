Eleições legislativas: Saiba como preencher o boletim de voto

Os luxemburgueses são chamados às urnas no próximo dia 14 de outubro para eleger um novo Parlamento. Serão eleitos 60 deputados, repartidos pelos quatro círculos eleitorais do país.

O número de parlamentares a eleger depende da circunscrição na qual o eleitor está registado. Por exemplo, um eleitor do círculo eleitoral do sul elege 23 candidatos, enquanto um do norte elege nove.

Quanto ao preenchimento do boletim de voto, há duas opções: votar numa lista completa ou em candidatos de diferentes listas.

Ao votar numa lista completa, o eleitor atribui todos os seus votos a um só partido ou movimento, bastando para isso colocar uma cruz dentro do círculo que aparece no topo da lista em questão. Desta forma, cada candidato da lista selecionada recebe um voto. Importa referir que, ao votar numa lista, o eleitor não pode selecionar candidatos individuais ou escolher um segundo partido, já que isso torna o boletim de voto nulo.

Se a opção for votar em vários candidatos de várias listas, convém saber que cada eleitor dispõe de um número de votos equivalente ao número de deputados que podem ser eleitos no seu círculo eleitoral. O sistema permite atribuir um ou dois votos ao mesmo candidato, colocando uma ou duas cruzes à frente do nome escolhido. O número de cruzes não pode superar o número de deputados a eleger no círculo eleitoral em questão.

