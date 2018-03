Eleições sociais adiadas para 2019

As eleições sociais vão ser adiadas. Inicialmente previstas para o próximo mês de novembro, o escrutínio nacional para eleger os delegados de pessoal nas empresas, e por consequência os membros da Câmara dos Assalariados, deverá ocorrer em fevereiro ou março do próximo ano.

O adiamento prende-se com um outro escrutínio: as eleições legislativas, marcadas para o dia 14 de outubro próximo. Teme-se que as eleições gerais monopolizem a atenção da população e tirem a visibilidade às sociais.

Esta alteração no calendário das eleições sociais consta de um projeto de lei que está a ser debatido em sede de comissão parlamentar e que deverá ser aprovado em breve em sessão plenária no Parlamento.

O projeto de lei prevê igualmente que as eleições sociais se realizem doravante sempre no primeiro trimestre do ano (em fevereiro ou março). O mês exato deverá ser marcado em função das férias escolares.

Note-se que a Câmara dos Assalariados é uma das cinco câmaras profissionais no Luxemburgo. Tal como a Câmara dos Deputados, tem 60 membros, eleitos por cerca de 480.000 trabalhadores e pensionistas residentes e fronteiriços do setor privado. A Câmara dos Assalariados é um órgão consultivo do Governo em matéria dos direitos dos trabalhadores.

Redação Latina