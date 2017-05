Eleições/França: Vitória de Macron nos jornais luxemburgueses

A vitória de Emmanuel Macron nas presidenciais francesas aparece hoje em destaque nas primeiras páginas dos principais diários luxemburgueses.

“A grande fuga – A França dividida, a Europa aliviada (“L’échapée belle – La France partagée, l’Europe soulagée”, em francês) é o título escolhido pelo Luxemburger Wort, que traz na primeira página uma imagem de Macron, braços no ar em sinal de vitória, no púlpito instalado à frente da pirâmide do Louvre, onde fez o discurso da vitória.

O maior diário do país, que dedica quatro páginas às presidenciais francesas, escreve ainda na capa “a vitória estava prometida a Macron, mas tememos Le Pen até ao fim”.

A fotografia de Macron de braços no ar, em frente à pirâmide do Louvre, faz também manchete no Le Quotidien. A acompanhar a imagem, em letras garrafais, as palavras “A honra está salva” (”L’honneur est sauf”, em francês). O matutino em língua francesa sublinha que Emmanuel Macron foi eleito Presidente da República, obtendo cerca de dois terços dos votos face a Le Pen.

O diário salienta ainda que a eleição do centrista ficou “marcada por uma importante taxa de abstenção e um número de votos em branco ou nulos sem precedentes”, acrescentando que “as legislativas serão a terceira volta destas eleições”.

“A França rejuvenescida: Obrigado Macron!” (“La France rajeunie: Merci Macron!”, em francês) é o título escolhido pelo Tageblatt, que apresenta também na primeira página uma foto do sucessor de François Hollande no Eliseu. O jornal destaca também o facto de Macron ter sido eleito com uma vantagem de cerca de dois terços face a Le Pen, chamando ainda atenção para a elevada taxa de abstenção.

O gratuito L’Essentiel noticia a eleição com o título “Emmanuel Macron presidente aos 39 anos”, realçando o facto de o centrista ser o mais jovem chefe de Estado da história da V República. O diário reproduz também o slogan de Macron: “Uma França aberta numa Europa que protege”.

Redação Latina