Eleitos os primeiros finalistas do Festival da Canção

Este domingo realizou-se a primeira semi-final do Festival de Canção edição 2017, da qual já foram escolhidos os primeiros quatro finalistas, de oito canções que competiram entre si.

Com temas de Nuno Feist, Rita Redshoes, Luísa Sobra e Nuno Gonçalves, os intérpretes deram o corpo e a voz, com todo o seu saber e dedicação. Foram eles o Fernando Daniel, Deolinda Kinzimba, Salvador Sobral e os Viva La Diva, respetivamente, todos jovens que participaram em concursos de talentos.

De relembrar que a edição deste ano do Festival da Canção surge de cara completamente lavada, com participação de compositores de renome, conheça aqui todas as novidades.

Veja a seguir a atuação dos quatro finalistas, transmitido pela RTP.

Poema a Dois, Fernando Daniel – Vencedor da quarta edição do concurso The Voice

Compositor Nuno Feist