Elétrico chega hoje à Place de l’Étoile

O elétrico chega hoje, pela primeira vez, à Place de l’Étoile.

O novo troço de dois quilómetros, que liga o bairro de Kirchberg àquela praça, é inaugurado oficialmente esta sexta-feira.

Depois de uma fase de testes, que arrancou a 21 de maio último com a passagem pela chamada Ponte Vermelha, a nova estação entra finalmente, em funcionamento.

O novo troço da linha do elétrico tem uma paragem no Glacis, em Limpertsberg, o que facilita, a partir de agosto, o acesso à feira popular “Schueberfouer”.

Tal como aconteceu para a inauguração do primeiro troço do elétrico, em dezembro do ano passado, a nova ligação é gratuita para todos os utentes até ao dia 16 de setembro.

Redação Latina (Foto: Luxtram)