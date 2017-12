Elétrico começa a circular a 10 de dezembro

O elétrico da cidade do Luxemburgo vai mesmo começar a circular no dia 10 deste mês. Nesse dia, os primeiros passageiros vão usufruir do primeiro troço, com ligação entre a chamada Ponte Vermelha e a LuxExpo, em Kirchberg.

Na comissão parlamentar do desenvolvimento sustentável e infraestruturas, o ministro da tutela, François Bausch, lembrou também que a segunda parte do primeiro troço vai ser prolongada até à Place de l’Etoile e deve ficar completa antes do verão do próximo ano.

Quanto aos anunciados prolongamentos da rede do elétrico – entre a gare central e a Cloche d’Or e a LuxExpo e o aeroporto –, François Bausch adiantou que os respetivos projetos de lei serão votados ainda antes do Natal.

O custo total da extensão da linha do elétrico está orçado em 214 milhões de euros. As obras deverão ficar concluídas em 2021.

Redação Latina (Foto: Luxtram)