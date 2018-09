Elétrico da cidade do Luxemburgo gratuito até domingo

O elétrico da cidade do Luxemburgo é gratuito até domingo, dia em que será inaugurado o terminal multimodal da Place de l’Étoile. O interface vai permitir aceder a vários autocarros das redes RGTR e AVL.

Segundo uma nova sondagem do TNS-Ilres, encomendada pelo Ministério do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas, 44% dos residentes utilizam o novo meio de transporte da capital, o que representa um aumento de 16 pontos face a janeiro deste ano. No entanto, apenas 3% o utilizam regularmente.

A sondagem, realizada entre 19 de julho e 15 de agosto deste ano, inquiriu 1.029 residentes com 18 anos ou mais.

A partir de domingo, e à imagem do que acontece com comboios e autocarros, uma viagem de elétrico passa a custar dois euros. No entanto, o novo meio de transporte da capital vai estar incluído no sistema tarifário nacional, ou seja, quem comprar bilhete de comboio ou autocarro poderá também usar o elétrico, respeitando os prazos de validade daqueles bilhetes ou passes.

Redação Latina (Foto: Luxtram)