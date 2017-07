O elétrico já circulou em Kirchberg. Eram 9:30 desta quarta-feira quando duas carruagens saíram do depósito “Neien Tramschap” e circularam, a passo de caracol, pela avenida J.F. Kennedy até ao pavilhão desportivo Coque.

Trata-se do início da fase-teste do elétrico na capital do país e que foi acompanhada, entre outras personalidades políticas, pelo ministro das Infraestruturas, François Bausch, e pela burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer.

A fase de testes vai durar até novembro. Só a partir do dia 10 de dezembro deste ano é que os primeiros passageiros poderão circular de elétrico na primeira linha a ser inaugurada e que liga Pfaffenthal/Ponte Vermelha à LuxExpo.

Redação Latina (foto: Anouk Antony)