Elétrico não vai tornar trânsito mais fluído – OPINIÃO

Demorou mas chegou. Vinte e cinco anos depois do primeiro esboço, o elétrico da cidade do Luxemburgo começa a circular no domingo.

À margem da inauguração do primeiro troço da linha do elétrico, marcada para domingo, o programa de opinião pública LINHA ABERTA da Rádio Latina foi dedicado a este novo meio de transporte no grão-ducado.

À pergunta: “o elétrico vai ou não tornar o trânsito mais fluída?”, a esmagadora maioria dos participantes respondeu pela negativa.

A questão da segurança rodoviária também foi levantada pelos ouvintes, depois de na última sexta-feira, o elétrico, ainda em fase de teste, ter colidido com um automóvel, causando um ferido ligeiro.

Uma síntese das inúmeras opiniões partilhadas pelos ouvintes da Rádio Latina esta quinta-feira no programa LINHA ABERTA.

O primeiro troço do elétrico, entre a chamada ponte vermelha e a LuxExpo, em Kirchberg, é inaugurado no domingo, às 12:30. O novo meio de transporte vai ser gratuito até 31 de janeiro de 2018.

A parte do troço, que irá da Place de l’Étoile, deverá ficar concluída antes do verão do próximo ano.

Prevê-se ainda que as obras da extensão da rede do elétrico entre gare central – Cloche d’Or e LuxExpo – aeroporto terminem em 2021.

Redação Latina (Foto: Luxtram)