Elétrico vai precisar de tanta água como um campo de futebol

O elétrico da capital vai precisar de tanta água como um campo de futebol. Parece estranho, mas há uma explicação.

O ministro do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas, François Bausch, já confirmou que algumas zonas adjacentes ao percurso do elétrico vão ser cobertas por relva.

Uma decisão que vai implicar o consumo de 6.000 m³ de água por ano, na sequência da irrigação da erva. É o equivalente à manutenção de um campo de futebol, cuja superfície é três vezes menor, sublinha o ministro.

Decoradas de verde vão estar as maiores partes do percurso do elétrico na avenida Kennedy, na allée Schaeffer e na rua Probst. São, no total, 25 000 m² de superfície.

O ministro ecologista realça, contudo, que não se trata apenas de decoração. A ideia é “reduzir consideravelmente os riscos de peões, ciclistas ou automobilistas usarem, voluntária ou involuntariamente essas plataformas”.

O projeto ‘tramway’ inclui igualmente a construção, em Kirchberg, de uma pista para ciclistas contígua à linha do elétrico, sendo que o separador central entre as duas também será coberto por relva.

A irrigação dessas superfícies será alimentada pela rede de água potável da cidade do Luxemburgo.

Redação Latina