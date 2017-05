Elton John novamente nos palco após ter estado com a vida em risco

Elton John subiu novamente aos palcos depois de ter estado gravemente doente provocado por uma infeção.

O cantor esteve presente durante um evento no decorrer do Festival de Cinema de Cannes. Com um ar saudável e a aparentar estar ligeiramente mais magro, aos 70 anos, Elton John mostrou-se totalmente recuperado.

Durante esse evento, o músico terá feito um desabafo registado pela imprensa internacional e citado pelo Notícias ao Minuto: “O mundo está uma m**** neste momento”, afirmou.

A relembrar que Elton John esteve no hospital internado durante 12 dias no mês passado devido a uma infeção bacteriana que contraiu.

(Foto: GETTY images)