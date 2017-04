Elton John com problemas de saúde cancela espetáculos

Elton John cancelou espetáculos devido a problemas de saúde, embora não se saiba ao certo o que se passa.

O músico encontra-se, atualmente, em casa a recuperar de uma infeção que terá contraído durante a sua última digressão.

De acordo com o site TMZ, o artista cancelou vários espetáculos desde abril até ao dia 6 de maio, no local onde é residente há já muitos anos, no The Colosseum no Ceasers Palace, em Las Vegas.

Elton John ter-se-á submetido a uma cirurgia há uns tempos e foi, na altura, aconselhado a descansar e não fazer atuações, mas ao que parece, o cantor não terá cumprido as ordens da equipa médica e continuou nos palcos.

A publicação refere sobre a possibilidade de que haja mais cancelamentos de concertos nos próximos tempos.

(Foto: Upi)