Embaixada de Cabo Verde exprime “pesar” pela morte de João da Luz

O movimento associativo lusófono do Luxemburgo, em geral, e a comunidade cabo-verdiana, em particular, ficaram consternados com a notícia da morte do cabo-verdiano João da Luz, conhecido por “Djonny”.

A própria embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo reagiu, em comunicado, ao falecimento de “Djonny”, que nos deixou esta segunda-feira, dia 2 de julho, aos 62 anos, vítima de doença prolongada.

A representação diplomática sublinhou a perda de um homem, que “dedicou grande parte da sua vida às causas da diáspora cabo-verdiana no mundo e da respetiva comunidade do Luxemburgo, sempre solidário e muito comprometido com o bem comum”.

Para a embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo, João da Luz era “um líder carismático e exemplar que ajudou na criação de várias associações cabo-verdianas no Luxemburgo e sempre norteado pelos princípios de tolerância, solidariedade e respeito pelos outros”.

João da Luz tinha sido condecorado, em 2016, pelo Governo de Cabo Verde, “como reconhecimento pelo serviço prestado à nação”.

A Federação das Associações Cabo-verdianas do Luxemburgo e a Casa das Associações também lamentam a morte de “uma figura emblemática e incontornável da comunidade cabo-verdiana e uma figura de proa da fundação de várias associações, particularmente da Federação das Associações Cabo-verdianas do Luxemburgo, que presidiu até 2017”.

